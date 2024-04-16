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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Наумов объяснил, в чём Пиняев лучше Аршавина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциале футболиста железнодорожников Сергея Пиняева, который накануне попал в топ-100 номинантов на премию Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту ежегодно.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наумов объяснил, в чем Пиняев лучше Аршавина | Источник: Чемпионат.com

Также Наумов сравнил Пиняева с известным российским экс-футболистом Андреем Аршавиным.

"Справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Мне кажется, общее сходство есть. Но Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трёх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает.

Пиняев и Европа? Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Тут очень много важных факторов. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждёт. Очень много также зависит и от стиля команды«, — приводит слова Наумова “Спорт день за днём”.

Напомним, Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

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