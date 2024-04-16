Лахиялов — об Абаскале: самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером
Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».
Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».
По его мнению, испанский специалист — один из худших зарубежных тренеров в истории красно-белых.
«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак “Спартака” с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у “Спартака”.
Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига. Считаю, обжёгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца«, — приводит слова Лахиялова “Евро-Футбол. Ру”.
Ранее СМИ связывали «Спартак» с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем.