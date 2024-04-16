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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Лахиялов — об Абаскале: самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Лахиялов — об Абаскале: самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, испанский специалист — один из худших зарубежных тренеров в истории красно-белых.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак “Спартака” с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у “Спартака”.

Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига. Считаю, обжёгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца«, — приводит слова Лахиялова “Евро-Футбол. Ру”.

Ранее СМИ связывали «Спартак» с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем.

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