Лахиялов — об Абаскале: самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак “Спартака” с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у “Спартака”.