Михаил Кержаков назвал людей, которые повлияли на его футбольную карьеру | Источник: ФК «Зенит»

— В конце февраля в интервью вы говорили о том, что, вероятно, это ваш последний сезон в профессиональном футболе, а окончательно решите весной. Весна в разгаре. Решение принято?

— Конечно, нет. Весна же в разгаре!

— Судьбоносные решения в своей жизни мы обычно принимаем, посоветовавшись с кем-то из людей, чье мнение нам особенно ценно. Для вас кто такой человек?

— Люди, с которыми я советуюсь, — ​это в первую очередь моя семья. В контексте предыдущего вопроса я не советуюсь ни с кем, здесь только мои ощущения и умозаключения.

— Оглядываясь назад, можно ли назвать имена тех, кто особенно повлиял на вашу футбольную карьеру?

— Естественно, это отец и брат. Если бы отец не был футболистом, мы не стали бы футболистами тоже. Брат — ​это человек, по пути которого мне хотелось следовать с самого детства. Если говорить о тренерах, это мой первый тренер в Кингисеппе Василий Иванович Бутаков, это Алексей Анатольевич Поликанов, тренер вратарей СДЮШОР, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. Если мы берем уже «Зенит», это Михаил Юрьевич Бирюков.

— Есть ли у вас планы или мечты, связанные с футболом, которые еще не реализованы?

— Есть, но не скажу, а то не сбудутся.

Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита». Контракт 37-летнего вратаря истекает 30 июня 2024 года.