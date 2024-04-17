Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.04
Боруссия Д
Атлетико
42
Футбол. Еврокубки
16.04
Барселона
ПСЖ
14
Футбол. Кубок России
16.04
ЦСКА
Балтика
20
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:45 (мск), источник: Sport24

Михаил Кержаков назвал людей, которые повлияли на его футбольную карьеру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, который может завершить карьеру по окончании сезона, в интервью пресс-службе клуба назвал людей, которые повлияли на его карьеру.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Михаил Кержаков назвал людей, которые повлияли на его футбольную карьеру | Источник: ФК «Зенит»

— В конце февраля в интервью вы говорили о том, что, вероятно, это ваш последний сезон в профессиональном футболе, а окончательно решите весной. Весна в разгаре. Решение принято?

— Конечно, нет. Весна же в разгаре!

— Судьбоносные решения в своей жизни мы обычно принимаем, посоветовавшись с кем-то из людей, чье мнение нам особенно ценно. Для вас кто такой человек?

— Люди, с которыми я советуюсь, — ​это в первую очередь моя семья. В контексте предыдущего вопроса я не советуюсь ни с кем, здесь только мои ощущения и умозаключения.

— Оглядываясь назад, можно ли назвать имена тех, кто особенно повлиял на вашу футбольную карьеру?

— Естественно, это отец и брат. Если бы отец не был футболистом, мы не стали бы футболистами тоже. Брат — ​это человек, по пути которого мне хотелось следовать с самого детства. Если говорить о тренерах, это мой первый тренер в Кингисеппе Василий Иванович Бутаков, это Алексей Анатольевич Поликанов, тренер вратарей СДЮШОР, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. Если мы берем уже «Зенит», это Михаил Юрьевич Бирюков.

— Есть ли у вас планы или мечты, связанные с футболом, которые еще не реализованы?

— Есть, но не скажу, а то не сбудутся.

Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита». Контракт 37-летнего вратаря истекает 30 июня 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
«Девочка подросла. Красавица необыкновенная». Гимнастка Мельникова поделилась фотографиями с отдыха в Таиланде
«Рот болит, тело не хочет». Русская модель пожаловалась на восьмичасовые съемки без перерыва
Русская гимнастка снялась в потрясающе красивой фотосессии в откровенном корсете и чулках
«Зачем так мучить мужчин?» Бывшая солистка группы «ВИА Гра», заменившая Веру Брежневу, показала аппетитную фигуру
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь