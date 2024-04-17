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02:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»

В среду, 17 апреля, красно-белые проведут дебютный матч после отставки испанского тренера — в Санкт-Петербурге в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Спартак
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Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль покинул «Спартак» в воскресенье, на следующий день после кошмарного по качеству игры поражения от «Сочи» (0:1) в РПЛ. В футбольном мире говорят, что испанец ушел молча, но, по данным «СЭ», прощание с коллективом все-таки состоялось. Гильермо поговорил с командой, поблагодарил ее за совместную работу и все хорошие моменты, что были у него в красно-белом клубе. Абаскаль отметил, что в Москве у него родился ребенок и он никогда не забудет наш город и «Спартак». Все происходило в довольно непринужденной манере. Игроки тоже спокойно восприняли ситуацию, выразили в свою очередь благодарность испанцу и отправились на тренировку уже под руководством временного штаба. К слову, Гильермо — только второй специалист после Доменико Тедеско за последние несколько лет, кто поговорил с футболистами перед отъездом.

При этом, по нашей информации, эмоциональный фон после ухода Абаскаля изменился — в лучшую сторону. Спартаковцы почувствовали свободу и выражают доверие тем, кто остался в штабе после отставки испанца.

Его сменщик Владимир Слишкович работал в родном боснийском «Зриньски», саудовском «Аль-Ансаре», китайских «Циндао Чжуннэн» и «Хунань Биллоуз», а также в сборной Боснии до 16 лет. И до красно-белых никогда не входил в тренерскую обойму Абаскаля. Именно поэтому Владимир всегда сохранял обособленность от других ассистентов — Карлоса Морено и Фернандо Лопеса, а в команде отмечали его самостоятельность. Более того, по Слишковичу изнутри «Спартака» доходят такие отзывы: прямой, открытый к диалогу и дипломатичный, с позитивной харизмой. Собственно, поэтому у балканца есть качества, благодаря которым он способен исполнять обязанности главного. Клуб при этом сохраняет возможность и время вдумчиво отнестись к выбору штаба. Кстати, в менеджменте, по нашим сведениям, не исключают вариант, что Слишкович останется и с приходом нового коуча.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 17.04.2024, 19:30

Зенит-Спартак-

Очень важно, что Владимир всегда имел свое видение тренировочного процесса и тактики, поэтому перед кубковым матчем с «Зенитом» высока вероятность изменения схемы. Рассматриваются варианты перехода на три центральных защитника и возвращение к расстановке 5−3−2 с активными подключениями вингеров по флангам. В последнее время Абаскаль применял формат 4−4−2, где отчетливо проседал креатив в центре поля, из-за чего красно-белые сильно теряли в количестве созданных голевых моментов.

Что касается Джикии, то его выход на «Газпром Арене» при условии нормального состояния конкурентов маловероятен. При этом у Слишковича нет радикальной позиции по использованию (или, скорее, неиспользованию) Георгия — то есть капитан «Спартака» в скором времени может появиться в составе, особенно с учетом плотного календаря.

Максим Никитин

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