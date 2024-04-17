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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль в «Спартаке»: путь от ментальной силы до юношеского радикализма и потери связи с реальностью

Девять наблюдений по итогам работы испанца.

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Источник: Чемпионат.com

«Спартак» и Гильермо Абаскаль прекратили трудовые отношения. К этой новости применимо только одно слово — наконец-то. Два года союз Гильермо и красно-белых двигался будто по горной тропе: то в самую высь, то глубоко к подножью. Сначала — недоверие, затем — удивление, немного позднее — восхищение и, наконец, разочарование, которое к апрелю 2024-го превратилось в тотальное опустошение.

Вот девять мыслей, возникших после отставки испанца.

1. Неожиданно начнем с нового чемпиона бундеслиги. «Хаби Алонсо первым приезжает на базу и последним уезжает с нее», — об этом The Daily Mail рассказали анонимные сотрудники «Байера». В том же режиме испанец работал и в «Реал Сосьедад Б»: приступал в 8:45, заканчивал в шесть вечера. «Но я могу остаться и до десяти, — говорил тогда Алонсо. — Правда, видел, как другие тренеры живут в таком режиме, и это не всегда помогало создавать хорошую атмосферу среди игроков. Нужно учиться думать о чем-то еще, когда выхожу с базы».

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В интервью Sports Абаскаль рассказывал, что у него практически нет свободного времени: «Ты идешь домой, а у тебя в голове тренировочный день, прошедший матч, следующий. Совсем перестать думать об этом невозможно, отключиться не получается. Футбол почти не оставляет “окон”, поэтому использую их исключительно для общения с близкими».

Есть ощущение, что в этом заключается одна из главных проблем Гильермо. Его ментальное состояние не позволяет воспринимать ситуацию спокойно. И это влияет на качество решений. В конце концов, каждый человек должен перезагружаться, фанатично работавший Абаскаль этому в «Спартаке» так и не научился. Алонсо, тоже молодой специалист, великолепно это понимает. Поэтому «Байер» настолько непробиваем и уже повторил рекорд «Ювентуса» по матчам без поражений подряд, в изысканно-тракторном стиле выиграл бундеслигу и теперь претендует на трофей в Лиге Европы. А «Спартак» Абаскаля больше года раскачивал, как баржу во время сильного шторма.

2. Среди футбольной общественности бытует мнение, что Абаскаль стал намного хуже после переподписания контракта на улучшенных условиях (в начале 2023-го зарплата испанца выросла более чем в 2,5 раза). Если прочитать первый пункт, то это утверждение можно оспаривать. А если раскрыть карьерный путь Гильермо, можно убедиться: провал после отличного старта для него — система. Будто бы он точно знает, как заходить в клуб и с чего начинать, но дальше решения заканчиваются. И дело тут явно не в контракте.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущих командах («Волос», «Асколи», «Базель») это повторялось и без прибавки к зарплате. Скорее всего, 35-летний специалист просто слабо работает с коллективами и не умеет разруливать сложные моменты. Отсюда перепалки с Джикией, Соболевым, неожиданные ссылки в запас Литвинова, Денисова, Пруцева, Зобнина. Плюс не надо забывать, как испанец в ультимативной форме избавлялся от Бальде и Николсона. То есть Гильермо проваливался даже не из-за тактических недоработок, а из-за личной незрелости, потому что для устранения разногласий с людьми нужен жизненный опыт, которого у Абаскаля банально мало как минимум в силу возраста. И еще важный момент: часто его гнев распространялся на ведущих футболистов, потому что Гильермо мечтал быть единственным лидером. И если это оспаривалось, то тренер невероятно напрягался.

3. Еще одна проблема Абаскаля — чрезмерное внимание к СМИ. Насколько знаю, Гильермо обожал изучать публикации, посвященные ему и «Спартаку». Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последнее время выдавал цитаты про «суши» и «состав, который подсказал Бог» — так он протестовал против того, что о нем писали.

И это еще одно наглядное пособие, как в «Спартаке» делать не нужно. Про красно-белых производится множество контента, в котором при желании можно найти вообще что угодно, но самое главное — потерять массу времени и эмоциональных сил. Абаскаль на это поддался и как будто не справился с давлением, которое через изучение публикаций на себя взвалил. Складывалось впечатление, что даже некоторыми решениями на поле он отвечал мнениям, высказываемым в соцсетях и интернете. К примеру, Зобнин справа в обороне — одно из таких. Романа там мечтали видеть многие, но стало ли «Спартаку» от этого лучше? Сомневаюсь.

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4. Кризис атаки случился не только из-за потери Промеса — проблемы впереди у команды начались гораздо раньше. Дело в том, что Абаскаль ушел от рабочих паттернов к нерабочим. Например, «Спартак» элитно комбинировал в треугольниках, когда слева собиралась тройка Хлусевич — Зобнин — Промес (Зиньковский), а справа — Денисов — Литвинов — Соболев. И в то время никому не приходило в голову, что нынешний состав не способен бороться за чемпионство. Казалось, еще пара-тройка людей, и красно-белые реально составят конкуренцию «Зениту».

Источник: Спорт-Экспресс

Но Абаскаль зачем-то разбил эти связки, убрав Соболева, Литвинова и Зобнина сначала из старта, а потом и с привычных позиций. В итоге оказалась потеряна стабильность, а новички (исключение — Бабич) ничего не добавили, кроме нагрузки на зарплатную ведомость. Каждого из них согласовывал Гильермо лично, но тех, кто совсем не усилил атаку.

Если коротко: Абаскаль так и не научил «Спартак» эффективной позиционке. И зря потратил клубные ресурсы. Например, вместо Медины можно было взять Бителло. Но бразилец почему-то испанцу не подошел, зато абсолютно пустой с точки зрения позиционной атаки парагваец — в составе. А у ЦСКА в кармане — 6 миллионов евро.

5. Но у «Спартака» при Абаскале было и положительное. Например, красно-белые до него несколько лет не побеждали «Зенит» — это удалось исправить. Да, случился разгром в Суперкубке страны, но затем противостояние с сине-бело-голубыми пошло куда бодрее. В 2022-м Гильермо даже разгромил Сергея Семака в Москве в Кубке — 3:0.

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В чем секрет? Все очень просто: москвичи ментально перестроились, перестали бояться соперника, действовали очень дисциплинированно и даже местами жестковато. Питерских бразильцев это точно бесило, что вылилось в знаменитую кубковую драку с хуком Николсона на «Газпром Арене». Правда, «Спартаку» так и не удалось взять у «Зенита» три очка в чемпионате. Впрочем, мы все помним, что 2 марта этого года от победы в Санкт-Петербурге гостей отделили сантиметры после удара Игнатова.

6. Много говорится о деградации игроков при Абаскале, но это только половина правды. В начале работы Гильермо почти все футболисты демонстрировали прогресс. Например, Соболев давал наивысшие цифры по системе «гол+пас» (24 очка) в карьере, а Денисов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Игнатов, Дуарте и даже Бабич в разные моменты показывали лучшие результаты в жизни. Реинкарнация Зобнина тоже пришлась на период работы Абаскаля. Поэтому точно нельзя говорить, что футболисты при испанце сдали. А еще болельщики справедливо поражались величию Мозеса на позиции «десятки», которое, правда, быстро кончилось после порванного ахилла в Екатеринбурге. Но было же.

Источник: Sport24

7. Прекрасно понимаю, почему «Лукойл» настолько тепло относился к Гильермо. По-моему, в кулуарах звучала фраза «Абаскаль — лучшее, что есть в “Спартаке”. После передачи в клубе произошел кризис власти. Спортивным блоком никто не управлял, поэтому испанец взвалил на себя примерно все. И при этом поначалу неожиданно выстроил убедительную и понятную игру, которая акционеров очень воодушевила. Более того, к зиме 2023-го красно-белые подъехали главным преследователем “Зенита”, хотя в итоге до финиша добрались только третьими.

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Но если бы летом 2022-го кто-то пообещал акционерам третье место, то, думаю, они бы точно от такого результата не отказались. Разумеется, после такого доверие к Абаскалю сложилось максимальное. Думаю, именно поэтому «наверху» продолжали верить. И Гильермо до самого последнего времени предоставлялись возможности. Кстати, до сих пор удивляюсь, как ему удавалось выигрывать в самые кризисные моменты. А ведь в воротах у соперника не всегда был Лещук.

8. Напоследок Абаскаль, конечно, ужасно разочаровывал. Он реально сходил с ума, а его последняя пресс-конференция — просто кошмар. Со временем он показался человеком категорически эгоцентричным. И все это наложилось на почти юношеский радикализм, который и не позволил поладить с командой и окружающим миром — умудрился поругаться даже со сборной России и Валерием Карпиным. Как-то перед одним из матчей его всей командой помощников уговаривали не выпускать Виктора Мозеса на позицию правого защитника в четверке. Гильермо сдался только за пару часов до стартового свистка, но считал, что это действительно классная идея.

9. Вообще говоря, Абаскаль даже после «Сочи» мог остаться. Но, во-первых, игра была настолько ужасна, что в «Лукойле» не увидели, за счет чего с Гильермо еще мог случиться прогресс. Во-вторых, стало ясно, что испанец стремительно теряет связь с реальностью. И только взвесив первое и второе, акционеры «Спартака» приняли решение. Это важно. Потому что решение принималось не эмоционально, а с холодной головой. Думаю, будущему коучу клуба этот факт будет важен.

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Теперь «Спартак» будет тренировать Владимир Слишкович — очень правильный, прямолинейный специалист, который поможет в период передачи власти. Красно-белым после деспотичного рулевого нужно переключиться на более либерального и понятного человека. Поэтому не удивлюсь, если в ближайших матчах команда заиграет иначе.

Но в это время у менеджмента будет болеть голова. Потому что выбор главного тренера — действие, определяющее клубную философию и результат. А уже летом под нового специалиста ожидается серьезная трансферная кампания под руководством Томаша Амарала.

Автор: Максим Никитин

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