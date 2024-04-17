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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«За Слишковича не будут биться, как за Карреру». Кто теперь тренирует «Спартак»

Босниец появился в команде благодаря Абаскалю и не конфликтовал с ним.

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Зенит — Спартак, Кубок России, 17 апреля 2024 года: новый главный тренер красно-белых Владимир Слишкович — кто это такой | Источник: Чемпионат.com

После отставки Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович, который был ассистентом испанца и входил в штаб Абаскаля с самого начала его работы в московском клубе.

По информации телеграм-канала «Мутко против», существует вероятность, что 41-летний босниец останется тренером красно-белых до завершения нынешнего сезона. Согласно источнику, многое будет зависеть от результатов ближайших матчей. Слишкович — совершенно неизвестный в России специалист, хотя фамилия эта знакома тем, кто внимательно следит за европейским футболом. Рассказываем о тренерской карьере Владимира и его взаимоотношениях с Гильермо.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 17.04.2024, 19:30

Зенит-Спартак-

А проявить свои тренерские способности Слишкович сможет уже сегодня во время ответного матча красно-белых с «Зенитом» в ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

После ухода Абаскаля в СМИ появлялась информация, что у Слишковича возникали конфликты с испанцем. Якобы босниец, которого привёл в «Спартак» прежний спортивный директор московского клуба Лука Каттани, не соглашался с решениями главного тренера, связанными с игрой команды. Однако по нашей информации, в действительности всё обстояло по-другому.

«Слишкович полностью подстраивался под Абаскаля, он не оппонировал ему, — рассказал источник “Чемпионата”, связанный с клубом. — Его задачей в штабе были разбор соперника и подготовка под конкретные команды. С игроками нет такого, что они будут биться за Слишковича, как за Массимо Карреру. Но игроки обращались к нему на ты». В этой паре, по словам нашего собеседника, Абаскаль — злой полицейский, а Слишкович — добрый. «Он также говорил Абаскалю, кто из игроков фартовый, кто — нет, — рассказал наш источник, — какой-то большой любви у игроков к Слишковичу нет».

На самом деле, Абаскаль тоже повлиял на то, что Владимир оказался в «Спартаке» в роли его помощника. Об этом рассказывал сам Слишкович в интервью для Reprezentacija.ba вскоре после назначения в «Спартак»:

«Я знаком с Гильермо Абаскалем уже много лет. У нас было кое-какое сотрудничество, но не на поле. Это было скорее общение, связанное с футболом, даже когда он трудился в Италии. В конце концов он оказался в “Спартаке” и пригласил меня в свой штаб, а я достаточно хорошо знал клуб и лигу, поскольку жил в России. Я следил за всем. В итоге наши взгляды совпали, вот и всё. Я очень благодарен Луке Каттани, президенту и клубу за оказанное мне доверие».

Слишкович переехал в Россию в 2020 году, причём выбрал для жизни не Москву, а Санкт-Петербург, который называл в интервью боснийским СМИ одним из трёх-четырёх самых красивых городов Европы. Причины такого решения — семейные. Жена Владимира — русская, уроженка Санкт-Петербурга. К слову, любопытное совпадение: у нового спортдиректора «Спартака» Томаша Амарала супруга тоже россиянка. Сын Слишковичей пошёл в школу, и именно Владимир, по его словам, посчитал, что мальчику лучше жить и учиться в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

В том же самом интервью Слишкович говорил о своём взаимодействии с Абаскалем.

«Моя работа — это классическая работа помощника. Я стараюсь облегчить жизнь главного тренера — как на поле, так и за его пределами, за счёт аналитики и общения. В целом работать с Гильермо — одно удовольствие, потому что он отличный организатор. Здесь чётко поставлены задачи перед каждым ассистентом, а помимо меня, есть помощники из Испании и России. Мы следуем видению главного тренера и стараемся, чтобы команда усвоила его как можно скорее. Нам повезло, что у всех нас в профессиональном коллективе одинаковые взгляды».

Самого Слишковича непросто оценивать как тренера со стороны, поскольку он почти никогда не работал главным. Единственный его опыт в этой роли — полгода во главе «Хунань Биллоуз»: не самой известной команды даже по меркам Китая. Владимир трудился там с февраля по август 2017-го. А до назначения в «Спартак» два года сидел без дела, по крайней мере, как тренер.

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Намного известнее его отец — Блаж Слишкович. Экс-игрок «Марселя» и сборной Югославии, возглавлявший сборную Боснии и Герцеговины с 2002 по 2006 год. В отборочном цикле Евро-2004 боснийцы под его руководством заняли четвёртое место в группе с Данией, Норвегией, Румынией и Люксембургом и не попали в финальную стадию. Хотя от первого места отстали всего на два очка, а от второго, отправлявшего в стыки, — лишь на одно. В общем, выглядели неплохо, уступив только трижды в восьми матчах.

В следующем отборочном цикле ЧМ-2006 сборная Боснии и Герцеговины со Слишковичем-старшим финишировала третьей в группе с Сербией и Черногорией (тогда ещё единой командой), Испанией, Бельгией, Литвой и Сан-Марино. Команда опять выглядела достойно: проиграла всего дважды в 10 турах. Немного не хватило до попадания в стыковые матчи.

Источник: AFP 2023

А вот отборочный цикл Евро-2008 начался для боснийцев неудачно, и Блаж ушёл в отставку. В то время Слишкович-младший только начинал свою тренерскую карьеру в академии «Зриньски», закончив играть в том же клубе в 25 лет из-за проблем с почками. Затем Владимир уезжал в Саудовскую Аравию и Китай, где был ассистентом отца в «Аль-Ансаре» и «Циндао Чжуннэн».

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По возвращении в Боснию и Герцеговину в течение семи лет развивал таланты в академии «Зриньски» и занимал должность помощника главного тренера юношеской сборной страны U16. За исключением того самого отрезка в полгода, когда он принял китайскую команду.

Ещё в 2019 году Владимир мог стать ассистентом отца в «Китчи» из Гонконга, но решил поехать во Францию на стажировку в «Сент-Этьен», чтобы получить лицензию Pro. Его дипломная работа была посвящена функционированию этого французского клуба. Тут помогли связи отца. Стажировку устроил бывший югославский вратарь Иван Чуркович, отыгравший за «Сент-Этьен» почти 10 лет. Он семьями дружил с дедом Слишковича, который также был профессиональным футболистом, поддерживал тёплые отношения с его сыном Блажем, а внука Владимира знал с детства. Без такой протекции попасть в «Сент-Этьен» или другой клуб из топ-лиги было бы непросто, но Слишковича, по его собственным словам, встретили там, как Платини, благодаря Чурковичу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорит, что смена тренера в «Спартаке» добавляет ему проблем.

«Гильермо Абаскаль — хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными… Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он [Слишкович] предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя».

Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

Кто-то воспринял слова Семака про Абаскаля и «сложнее готовиться» с улыбкой, исходя из того, что и Слишкович — ноунейм. Но ведь и Массимо Каррера не имел опыта работы главным тренером до того, как сменил Дмитрия Аленичева. Кто знает, может, и босниец найдёт общий язык с игроками и всё же выстрелит в «Спартаке», как это сделал итальянец.

Именно Слишкович руководил «Спартаком» в первом матче 2024 года после возобновления сезона РПЛ: тогда красно-белые остановили «Зенит» в Санкт-Петербурге, сыграв вничью 0:0. Дисквалифицированный Абаскаль смотрел футбол в Москве на базе столичного клуба, а Слишкович управлял командой с бровки.

Запомнилось, как боснийцу помогал прилипший при испанском тренере к скамейке запасных капитан «Спартака» Георгий Джикия, который обсуждал с Владимиром какие-то тактические детали. Слишкович на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сыпал комплиментами в адрес Джикии, а теперь, вполне возможно, вернёт его в стартовый состав.

Со Слишковичем на скамейке «Спартак» разгромил дома в последнем матче перед зимней паузой и «Крылья Советов» — 3:0. Фартовый тренер?

Автор: Анатолий Романов

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