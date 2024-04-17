Александр Бубнов подвёл итоги работы Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

«Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой в “Спартаке”. Единственное, что он здесь добавил, так это денег на банковский счёт. С таким гонораром и неустойкой он может больше не работать. Чудак обеспечил себя на всю жизнь. Сомневаюсь, что он будет кому-то нужен после того, что он здесь натворил. Может работать с детьми в Испании и не бедствовать», — приводит слова Бубнова Sportbox.