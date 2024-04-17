Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести “Спартак” на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты “Ростова”, их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».