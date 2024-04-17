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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько назвал специалиста, которому было бы по силам вывести красно-белых на прежний уровень — когда команда боролась за чемпионство.

Спартак
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Гунько назвал тренера, который может вывести «Спартак» на прежний уровень | Источник: Чемпионат.com

По мнению Гунько, таким специалистом является Валерий Карпин, который серьёзно прогрессировал со времени своего первого периода работы в «Спартаке».

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести “Спартак” на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты “Ростова”, их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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