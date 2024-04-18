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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрист: Если Промес согласится на экстрадицию, может сократить срок в тюрьме ОАЭ

Юрист Андрей Князев высказался о возможной экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

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Юрист: если Промес согласится на экстрадицию, может сократить срок в тюрьме ОАЭ | Источник: Чемпионат.com

«Есть сроки, которые обычно продлеваются судом до нескольких лет. По срокам задержания практически не освобождали никогда. Освобождали в зависимости от других обстоятельств. Будет сидеть дальше. Скорее всего, Квинси сам обжалует. Он может уменьшить этот срок — согласиться на экстрадицию, и всё.

Это может продолжаться и год, и два. Всё зависит от того, как Промес будет обжаловать. Может, попросит политическое убежище. Вполне возможно, что будет тянуть время, а потом освободят под залог или под домашний арест. Сейчас месяцы это ни о чём. Он же приговорён уже к какому-то сроку — 99,9%, что это всё зачтётся. Если он не хочет сидеть в этой тюрьме, а хочет быстрее начать отбывать срок в Нидерландах, люди соглашаются часто на добровольную экстрадицию», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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