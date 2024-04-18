Тренер «Динамо» Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что в России ему не достается чешского пива и кальяна.
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что в России ему не достается чешского пива и кальяна.
46-летний чешский специалист работает в России с 2020 года. Сначала он тренировал «Оренбург», а летом 2023-го возглавил «Динамо».
«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — сказал Личка в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
В 2018—2019 годах Личка трудился в брестском «Динамо».