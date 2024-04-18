Тренер «Динамо» Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России | Источник:

46-летний чешский специалист работает в России с 2020 года. Сначала он тренировал «Оренбург», а летом 2023-го возглавил «Динамо».

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — сказал Личка в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.