Игрок «Урала» Филипенко: Гончаренко — мой футбольный отец. Хотел бы войти в его тренерский штаб
Защитник «Урала» Егор Филипенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Защитник «Урала» Егор Филипенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
— Вас Гончаренко растил еще с дубля в БАТЭ. После окончания карьеры хотели бы войти в его тренерский штаб?
— Конечно, хотел бы. Он в какой-то степени мой футбольный отец. Но хотеть — это одно, а реалии — совсем другое. Я не задумывался над тем, чем буду занимать после завершения карьеры.
— Еще в 2019 году вы просили Виктора Михалыча учить английский язык. Сейчас есть прогресс?
— Не думаю, что он сильно прибавил (смеется).
— Вы также желали ему попасть в европейский клуб. В каком чемпионате его видите?
— Сейчас непростая ситуация в мире. В любом европейском чемпионате, более-менее хорошем, хотел бы его видеть.
— Он фанатеет от «Манчестер Юнайтед». Может, в Англию?
— Там был Слуцкий. Ему надо с ним поговорить. Они, кажется, еще общаются. Может, он поможет Виктору Михайловичу, — сказал Филипенко «СЭ».
Гончаренко возглавил «Урал» летом 2022 года. Под его руководством команда одержала 28 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.