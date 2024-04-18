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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок «Урала» Филипенко: Гончаренко — мой футбольный отец. Хотел бы войти в его тренерский штаб

Защитник «Урала» Егор Филипенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Вас Гончаренко растил еще с дубля в БАТЭ. После окончания карьеры хотели бы войти в его тренерский штаб?

— Конечно, хотел бы. Он в какой-то степени мой футбольный отец. Но хотеть — это одно, а реалии — совсем другое. Я не задумывался над тем, чем буду занимать после завершения карьеры.

— Еще в 2019 году вы просили Виктора Михалыча учить английский язык. Сейчас есть прогресс?

— Не думаю, что он сильно прибавил (смеется).

— Вы также желали ему попасть в европейский клуб. В каком чемпионате его видите?

— Сейчас непростая ситуация в мире. В любом европейском чемпионате, более-менее хорошем, хотел бы его видеть.

— Он фанатеет от «Манчестер Юнайтед». Может, в Англию?

— Там был Слуцкий. Ему надо с ним поговорить. Они, кажется, еще общаются. Может, он поможет Виктору Михайловичу, — сказал Филипенко «СЭ».

Гончаренко возглавил «Урал» летом 2022 года. Под его руководством команда одержала 28 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах.

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