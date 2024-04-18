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16:54 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» продлил контракт с футболистом Самошниковым

Новое соглашение с защитником будет действовать до мая 2027 года.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с защитником Ильей Самошниковым. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Новое соглашение с 26-летним футболистом будет действовать до мая 2027 года.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей в разных турнирах. Защитник забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Самошников выступал казанский «Рубин», ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Арарат». За сборную России он провел три матча.

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