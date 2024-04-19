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19 апреля, источник: Sport24

Сколько зарабатывал легендарный футболист России Егор Титов в «Спартаке». Его конкурентам лучше это не читать

Разница была колоссальной.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В 1990-е годы футболисты основного состава «Спартака» зарабатывали от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. Многие футболисты именно такие суммы называли в своих интервью. Новички — Алексей Бахарев, Максим Калиниченко — говорили, что переходили в клуб как раз на «пятерку». Опытные футболисты, понятно, получали в районе 10 тысяч.

Вот что вспоминал нападающий Анатолий Канищев: «Когда у “Алании” наступили непростые времена, мною стали активно интересоваться московские клубы. Перед стартом сезона-1998 со мной переговорил вице-президент “Спартака” Есауленко на предмет перехода. “Это — “Спартак”. Сам понимаешь, большие задачи. Золотые медали, Лига чемпионов. Даем десятку “зеленых” в месяц”. “Григорий Васильевич, у меня в “Алании” — пятнадцать…” Есауленко призадумался — не ожидал такого поворота событий. Но в конце концов мы договорились».

В начале 2000-х трансферный рынок России взорвал ЦСКА Евгения Гинера. Соломатин перешел из «Локомотива» в стан конкурентов на зарплату в 4 раза больше, Игнашевич — в 7 раз! Было ясно, что и «Спартаку» надо как-то подстраиваться под реалии рынка.

Особенно в том, что касается лидеров. Самую высокую зарплату в команде, как и положено капитану, в «Спартаке» получал Егор Титов. Ее игроку существенно поднял новый владелец клуба — Андрей Червиченко.

«Разумеется, самым тяжелым стал контракт Титова, — вспоминал Червиченко. — Егор в то время был реальным лидером “Спартака” и получал хорошие деньги. А чемпионом лиги, насколько я помню, одно время считался Ролан Гусев. Футболисты — они как бабушки на лавочке, их хлебом не корми, дай про “кто сколько” поговорить. Егора сразу просветили, что Ролан круче чуть ли не в три раза».

Позже в интервью «СЭ» Червиченко раскрыл конкретные цифры. И речь шла не только о Титове, но и о других футболистах «Спартака» начала-середины 2000-х. «Ващук в “Спартаке” получал 20 или 25 тысяч долларов в месяц, — заявил Червиченко. — С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.

— Для «Спартака» это были большие деньги?

— Огромные. Егор получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а “привозишь”. Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень — переделаем».

Ващук в команде в итоге долго не задержался. А вот Титов стал активом Червиченко. Когда он продавал клуб, права на нескольких игроков остались принадлежать ему — и в том числе на Егора. Но в итоге «Спартак» их выкупил — и футболист играл в команде вплоть до 2008-го года, когда с ним решил расстаться тогдашний тренер команды Станислав Черчесов. Но это уже совсем другая история…

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