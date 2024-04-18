«Монако» интересовался Федором Чаловым в феврале | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Помимо “Монако” ещё два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас всё будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

Фёдор Чалов — воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.