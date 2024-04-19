Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Еврокубки
18.04
Рома
Милан
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Аталанта
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
18.04
Вест Хэм
Байер
11
Футбол. Еврокубки
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
18.04
ПАОК
Брюгге
02
Футбол. Еврокубки
18.04
Фенербахче
Олимпиакос П
П 2:3
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:31 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Игнатов рассказал, чему его научил тренер Абаскаль

Ранее руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов за время работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем стал лучше прессинговать. Об этом Игнатов рассказал ТАСС.

14 апреля руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе, — сказал Игнатов. — Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать».

17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (0:0) в ответном матче ½ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. «В целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, “Зенит” является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», — отметил Игнатов.

«Спартак» продолжит борьбу за Кубок России. Красно-белые во втором этапе ½ финала плей-офф «пути регионов» в гостях встретятся с московским «Динамо».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь