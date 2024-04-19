Футболист «Спартака» Игнатов рассказал, чему его научил тренер Абаскаль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов за время работы с испанским тренером Гильермо Абаскалем стал лучше прессинговать. Об этом Игнатов рассказал ТАСС.

14 апреля руководство «Спартака» приняло решение уволить Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе, — сказал Игнатов. — Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что когда новый человек приходит, он что-то новое дает команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать».

17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (0:0) в ответном матче ½ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. «В целом хорошо оборонялись, не очень хорошо атаковали. Мы на каждый матч настраиваемся так, чтобы выйти и обыграть соперника. Конечно, “Зенит” является хорошим соперником, дома играют хорошо, всегда интересно такие матчи играть», — отметил Игнатов.