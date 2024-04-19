Личка рассказал, что в раздевалке футбольного клуба «Динамо» царит отличная атмосфера

ТАСС, 19 апреля. Футболисты московского «Динамо» нормально общаются между собой, в команде нет разделения на российских игроков и легионеров. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

«В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работаем вместе», — сказал Личка.