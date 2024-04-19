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16:56 (мск), источник: ТАСС

Личка рассказал, что в раздевалке футбольного клуба «Динамо» царит отличная атмосфера

После 23 матчей московский клуб занимает третье место в чемпионате России.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 19 апреля. Футболисты московского «Динамо» нормально общаются между собой, в команде нет разделения на российских игроков и легионеров. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

«В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работаем вместе», — сказал Личка.

После 23 матчей «Динамо» занимает третье место в Мир — Российской премьер-лиге с 38 очками. В Кубке России «Динамо» во втором этапе ½ финала «пути регионов» сыграет с московским "Спартаком.

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