Личка рассказал, что в раздевалке футбольного клуба «Динамо» царит отличная атмосфера
После 23 матчей московский клуб занимает третье место в чемпионате России.
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
После 23 матчей московский клуб занимает третье место в чемпионате России.
ТАСС, 19 апреля. Футболисты московского «Динамо» нормально общаются между собой, в команде нет разделения на российских игроков и легионеров. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
«В нашей раздевалке отличная атмосфера, ребята между собой общаются нормально. Нет такого, что у нас есть разделение на латиноамериканцев, русских и остальных легионеров. Мы работаем вместе», — сказал Личка.
После 23 матчей «Динамо» занимает третье место в Мир — Российской премьер-лиге с 38 очками. В Кубке России «Динамо» во втором этапе ½ финала «пути регионов» сыграет с московским "Спартаком.