Журналист The Guardian: Не уверен, что правительство разрешит переход Пиняева в АПЛ

«Я не уверен, что в АПЛ приедет российский футболист. Я не слышал о Пиняеве и не думаю, что местная пресса что-то знает о нём. В Англии к игрокам из России относятся по-разному, но я не уверен, что правительство разрешит такой переход», — приводит слова Джексона Metaratings.