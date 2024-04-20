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01:52 (мск), источник: Sport24

Мурад Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ высказался о своем краткосрочном контракте.

Краснодар
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Мурад Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром» | Источник: Sport24

— У вас короткий срок контракта. Он был по вашей инициативе определен или по инициативе руководства? Были ли оговорены условия, на которых вы продолжите работу в клубе?

— Нет проблем с контрактом. Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать — пожизненный, контракт. Пришел определенный момент, и я покинул «Краснодар».

То, что сейчас контракт на два с половиной месяца, это не проблема. Я знаю, что, если буду работать хорошо, у меня будет более долгий контракт. Мы ничего не обговаривали, говорили только о стиле игры и о том, что нужно немного измениться. Такой вот разговор, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 0:0
Факел
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