Мурад Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»

— У вас короткий срок контракта. Он был по вашей инициативе определен или по инициативе руководства? Были ли оговорены условия, на которых вы продолжите работу в клубе?

— Нет проблем с контрактом. Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать — пожизненный, контракт. Пришел определенный момент, и я покинул «Краснодар».

То, что сейчас контракт на два с половиной месяца, это не проблема. Я знаю, что, если буду работать хорошо, у меня будет более долгий контракт. Мы ничего не обговаривали, говорили только о стиле игры и о том, что нужно немного измениться. Такой вот разговор, — сказал Мусаев на пресс-конференции.