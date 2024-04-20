Мурад Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ высказался о своем краткосрочном контракте.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ высказался о своем краткосрочном контракте.
— У вас короткий срок контракта. Он был по вашей инициативе определен или по инициативе руководства? Были ли оговорены условия, на которых вы продолжите работу в клубе?
— Нет проблем с контрактом. Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать — пожизненный, контракт. Пришел определенный момент, и я покинул «Краснодар».
То, что сейчас контракт на два с половиной месяца, это не проблема. Я знаю, что, если буду работать хорошо, у меня будет более долгий контракт. Мы ничего не обговаривали, говорили только о стиле игры и о том, что нужно немного измениться. Такой вот разговор, — сказал Мусаев на пресс-конференции.