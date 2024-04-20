«Я словно жена декабриста»: семейное счастье нового тренера «Спартака»

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Как Слишкович выучил русский

Мы с Владимиром познакомились в Будапеште 12 лет назад. Если честно, я не думала о том, что как спортсмен, футболист, он будет долго отсутствовать и в какой-то степени может быть тяжело. Это была любовь с первого взгляда. Первое время мы общались только на его родном языке, который я очень быстро выучила. В Боснии мы прожили восемь лет, но каждый год приезжали в Петербург, на месяц или даже два раза по месяцу.

Владимир Слишкович | Источник: РИА "Новости"

Естественно, он слышал общение в моей семье и вокруг себя. Плюс когда у нас родился сын, мы решили его растить как билингва, чтобы он владел и русским, и родным языком мужа. То есть с ним я говорила по-русски, а муж — на своем. Таким образом Владимир выучил язык, и когда мы в 2020 году мы переехали в Россию, решили тут окончательно остановиться, он уже довольно неплохо разговаривал. Потом на работе этот процесс ускорился в разы.

«Было приятно, что “Зенит” выиграл»

Писали, что я якобы живу в Петербурге, но это неправда. Мы с сыном в Москве, тут он ходит в школу. Мы переехали год назад, поэтому с Владимиром видимся часто, несмотря на его работу. Конечно, я приняла решение переехать, чтобы быть рядом. Можно сказать, как жена декабриста (смеется). На самом деле, переезд дался тяжеловато, там я чувствую себя как рыба в воде. К Москве пока что не привыкла на 100 процентов, но, думаю, нужно еще немного времени. В Петербург мы приезжаем, когда у ребенка каникулы в школе, поэтому вижу город достаточно часто, все хорошо.

До знакомства с Владимиром не очень интересовалась футболом. Помню, когда заканчивала университет, «Зенит» выиграл какой-то кубок. Видимо, это был Кубок УЕФА 2008 года. Помню, что весь город вышел на улицу, и я там где-то была. Было очень весело и здорово, но не могу сказать, что я болела, наблюдала, следила. Мне просто было приятно, что команда выиграла. А потом как-то все сошло на нет, я работала и не особо увлекалась футболом. Поэтому переход от «Зенита» к «Спартаку» прошел абсолютно безболезненно. Мы даже не прочувствовали этот путь.

«Спартаковский борщ не готовила»

Несмотря на большую занятость, Владимиру удается разграничить работу и быт, отдых. Я прекрасно понимаю, что он больше находится на работе, особенно сейчас, но мы видимся, втроем проводим время, куда-то ходим, ездим, гуляем. Поэтому к «Спартаку» его не ревную. Он уделяет много времени сыну, возможно, тут играет роль югославский менталитет. В принципе, мужчины оттуда много времени посвящают своим детям, по Владимиру это заметно с самого начала.

Владимир Слишкович | Источник: РИА "Новости"

Сын его уважает больше меня. Русскую кухню Владимир любит, но вот именно спартаковский борщ я ему не готовила (улыбается). Вообще у наших народов схожие менталитеты. Говорят, что балканские мужчины вспыльчивы и даже деспотичны? Первый раз слышу о таком мифе, у нас в семье такого нет.

Каждую домашнюю игру мы ходим на стадион, я самый главный болельщик, кричу так, что потом горло болит несколько дней. Ребенок тоже ходит, болеет, конечно. Я, как и муж, хотели бы, чтобы сын занимался футболом и, может быть, пошел в спартаковскую школу. Но он не хочет, ему неинтересен футбол. На днях он мне сказал: «Мам, представляешь, вся наша семья связана с футболом, а я — нет». Я ему отвечаю: «Ты тоже можешь пойти на футбол в таком случае». На что мне ребенок говорит: «Нет, мне больше интересна теория» (смеется).

«Владимир заслужил место в “Спартаке”»

Владимир — профессионал своего дела. В «Спартаке» он не стал больше уставать, он весь в работе, он любит клуб, он уважает и ценит весь персонал, сотрудников. Я вижу, что у человека горят глаза от того, что он делает и чем занимается. Это здорово, я очень рада за него, потому что он заслужил то место, где он хочет быть.

Не хочу говорить насчет возможного поста главного тренера, потому что Владимир и я об этом не думаем, он просто выполняет свою работу. Я бы его хотела видеть там, где он сам хочет быть. Если дальше его путь приведет в заграничный клуб, то вопрос с переездом будет сложным лично для меня, потому что я бы хотела остаться в России, но будем решать вопросы по мере их поступления. Могу сказать однозначно — Владимир счастлив в «Спартаке».

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