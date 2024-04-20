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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ребенок у меня появился в 17 лет». Новый лидер «Балтики» зажигает в России

Алекс Фернандес — о том, как ему пришлось повзрослеть раньше большинства из нас.

БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Интервью с бразильским нападающим Балтики Алексом Фернандесом — о Калининграде, чемпионате России и Сергее Игнашевиче | Источник: Чемпионат.com

Два месяца назад «Балтика» объявила о трансфере 21-летнего нападающего «Черно море» Алекса Фернандеса. Бразилец ещё в юном возрасте переехал в Болгарию, а недавно дебютировал уже в чемпионате России. В матче с «Ахматом» форвард забил дебютный мяч. Затем — ещё один. А потом и третий!

— Первый раз отличились — и сразу хет-трик. Какие ощущения?
 — Спасибо богу! Это важное событие для меня. Не каждый день ты забиваешь трижды. Тем более что чемпионат России на самом деле непростой турнир. Хотя в плане эмоций хет-трик в любой лиге — это особенные ощущения.

— Празднуя гол, вы показали на пальцах букву «М». Что это значит?
 — Забитые мячи посвящаю моим детям, которых зовут Мануэл и Мария-Клара.

Алекс Фернандес | Источник: Страница «Балтики» в VK

— В 20 лет у вас уже было два ребёнка. Каково это?
 — Первый ребёнок у нас появился, когда мне было 17. Для Бразилии это обычное дело. Я счастлив, когда провожу время с детьми. Да и вообще ты начинаешь думать иначе. Ответственность возрастает. Нужно заботиться не только о себе, но и о них. Раньше мог позволить себе больше уходить или уезжать куда-то, теперь всё немного по-другому. Если улетаю, то меня ждут дома и рады, когда я возвращаюсь из поездок. А если мы играем в Калининграде, то жена с детьми приходят на мои матчи.

— Представляю, каково и вашей жене с двумя детьми в незнакомой стране.
 — Она была со мной в Болгарии, поэтому уже ко многому привыкла. Плюс помогают жёны других латиноамериканских футболистов «Балтики». Она у меня немного говорит и по-испански. Мы с женой уже пять лет вместе. Учились в одной школе, вместе сидели за партой.

— У вас были сомнения по переезду в Россию?
 — Да, сначала немного опасался. Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе. Вот здесь продаётся одежда для холода, а там — для жары. Нравится торговый центр «Европа».

Алекс Фернандес с семьёй | Источник: Соцсети

— Кто вам всё это объяснял и показывал?
 — Роберто (Фернандес — защитник «Балтики». — Прим. «Чемпионата»). Он появился в команде на полгода раньше и уже всё разведал в городе. Роберто ещё и живёт в пяти минутах от меня.

— Как объясняетесь в магазинах?
 — Немного говорю на английском, но продавцы — нет. В результате просто прогоняю слова через онлайн-переводчик и выдаю сотрудникам магазина. Никаких проблем. А в команде прокачиваю свой испанский. Уже многое понимаю и могу сказать.

— У пляжей в Калининграде мало общего с бразильскими?
 — Пока не знаю. Я ещё не добрался — слишком холодно. Вот будет больше 25 градусов, тогда сходим.

— Принято считать, что бразильские футболисты, как правило, из бедных семей.
 — Да, у меня была простая семья, но при этом счастливое детство. Я хотел стать футболистом с тех пор, как только родители отвели меня на первое занятие. Иногда приходилось чем-то жертвовать ради тренировок и матчей. Бутсы у меня появились уже в четыре года, тогда я и начал играть в футбол. Бегал и на улице, и в залах Сантоса, в котором родился.

Алекс Фернандес | Источник: Соцсети

— Вы молоды. Был ли в вашей карьере тяжёлый период?
 — Да, когда не получалось пробиться. Казалось, что всё идёт не так. Даже была мысль уйти из футбола, но достаточно быстро ушла из моей головы. Теперь я о таком даже не задумываюсь. Хотя, когда я только приехал в Болгарию, у меня не было опыта выступления во взрослом футболе. И первые шесть месяцев было тяжеловато, но потом начал играть и забивать. Затем ещё один сезон, в котором были удачные матчи. А там и интерес «Балтики» появился. Теперь мне намного проще. Я уже адаптирован к европейскому футболу.

— Тут реже позволяют показывать дриблинг, чем в Бразилии?
 — Нужно просто знать, когда это делать. Если ты оказался в атаке один на один с защитником, необходимо делать разницу.

— Можете описать Сергея Игнашевича тремя словами?
 — Мотивация, характер, надёжность. Он знает, что нужно от конкретного футболиста.

— У вас есть уверенность, что «Балтика» не вылетит из РПЛ?
 — Конечно. Тем более после 7:1 с «Ахматом». Такое придаёт уверенности. Тем более «Балтика» — клуб с историей и должен играть в высшем дивизионе.

— У вас контракт до 2027 года, но он расторгается, если клуб вылетает в Первую лигу?
 — Нет, у меня соглашение не закончится в случае вылета. Но мы уверены, что всё у нас будет хорошо. Других мыслей у меня просто быть не может.

Григорий Телингатер

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