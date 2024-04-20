«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив».
Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив».
Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 14:00 мск.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.
После 23 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 32 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 37 очков и расположился на пятой строчке.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.