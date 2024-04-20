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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 14:00 мск.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

После 23 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 32 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 37 очков и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 1-м туре. В том противостоянии «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 2:2. Также команды дважды играли на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, во втором — со счётом 3:0.

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