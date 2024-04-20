Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Дармштадт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хайденхайм
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Бохум
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Акрон
Кубань
10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
Сокол
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Лас-Пальмас
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:18 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Локомотив»

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью со счетом 1:1 с московским «Локомотивом» в домашнем матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Валентин Вада (21-я минута). У гостей отличился Дмитрий Баринов (43). На 78-й минуте с поля был удален защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

Из-за дисквалификации игру пропустил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. В первом тайме матча прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» он получил желтую карточку за выход из технической зоны, а в перерыве был удален за ругань в адрес тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова.

«Локомотив» занимает четвертое место турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет на девятой строчке с 33 очками. В следующем матче «Локомотив» 24 апреля сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород», «Рубин» в этот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Рубин
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь