«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью со счетом 1:1 с московским «Локомотивом» в домашнем матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Валентин Вада (21-я минута). У гостей отличился Дмитрий Баринов (43). На 78-й минуте с поля был удален защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

Из-за дисквалификации игру пропустил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. В первом тайме матча прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» он получил желтую карточку за выход из технической зоны, а в перерыве был удален за ругань в адрес тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова.

«Локомотив» занимает четвертое место турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет на девятой строчке с 33 очками. В следующем матче «Локомотив» 24 апреля сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород», «Рубин» в этот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».