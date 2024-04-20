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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» забил один из самых эффектных голов весны! И был лучше «Локо» даже в меньшинстве

Мирлинд Даку, как же ты крут.

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Рубин — Локомотив — 1:1, обзор матча 23-го тура РПЛ, видео голов: Вада, Баринов, опасные моменты, 20 апреля 2024 | Источник: Чемпионат.com

«Рубин» и «Локомотив» расписали голевую ничью в Казани. Хотя москвичи провели конец матча в большинстве.

Казанцы перед игрой с «Локо» лишились двух важнейших игроков — дисквалифицированных Вуячича и Иву. Но была и ещё одна потеря: Рашида Рахимова забанили на два матча за предложение выйти «раз на раз» помощнику Игоря Осинькина Сергею Булатову за посыл в далёкие дали.

Тем не менее «Рубин» и без главного тренера на скамейке начал вполне бодро. Да, первые опасные моменты организовал «Локомотив»: удары Пиняева и Самошникова юрко потащил Дюпин. И всё же казанцы также подходили к воротам соперника и открыли счёт. Причём как! Даку в стиле Месси (реально не преувеличение) на дриблинге ушёл от троих (!), в том числе от Лантратова, и проткнул мяч в сторону дальней штанги. Соперники сборной Албании на Евро-2024, бойтесь!

Защитникам гостей после такого светит глубокая депрессия — их игра выглядела бестолковой и хаотичной. Ну, а Ваде оставалось только замкнуть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казанцы отдали мяч сопернику, при этом вылетали в острые контратаки и чаще били по воротам (соотношение 8−5 в первом тайме). А забил всё равно «Локо»: подачу Глушенкова с углового головой замкнул Баринов. Закрывал ли его кто-нибудь? Неа.

У москвичей, помимо пропущенного гола, были и другие неприятности. Во-первых, из-за травмы в середине тайма пришлось менять Фассона на Тикнизяна. Во-вторых, жёлтую схватили сразу три оборонительных игрока — Морозов, Сильянов и как раз Тикнизян.

В начале второй половины встречи беды продолжились: Глушенков уловил контрвыпад, прямо с центра поля убежал один на один с Дюпиным и коряво пальнул мимо ворот. В последних двух сезонах Максим крайне хорош и поражает испаноподобной техникой, однако конкретно здесь точность его совсем подвела. А вот Лантратову позже пришлось потрудиться, чтобы засейвить мощный выстрел Даки в угол и закидушку за шиворот от Зотова.

«Локомотив» нахватал карточек. Удаление было вполне реальным и действительно случилось на 78-й минуте. У «Рубина». Миранчук выдал конфетный пас на Сулейманова под выход к воротам. Ашурматов снёс Тимура и отправился отдыхать.

Самое интересное, что в меньшинстве казанцы с ещё бо́льшим усердием помчали в атаку. В одном из эпизодов Даку накрутил обводками чуть ли не полкоманды и сочно пробил в ближний угол. С его-то ростом в 192 сантиметра. Летом, похоже, албанец переедет в Москву.

У «Локо» было 12 минут плюс пять добавленных, чтобы задавить «Рубин» при численном перевесе. Не получилось создать хотя бы один потенциально голевой момент. Даже с выходом Дзюбы на 83-й минуте. При такой игре надеяться на медали бессмысленно.

Георгий Илющенко

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
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