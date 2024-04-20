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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в «Спартак».

Спартак
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану | Источник: Чемпионат.com

«Очень много слухов и инсайдов. На данный момент клуб ни с кем не ведёт официальные переговоры. Но понятно, что Юраном интересуются, — это яркий и харизматичный тренер. Очевидно, что он вызывает интерес в том числе и у клуба, за который раньше играл. С позиции клуба “Пари НН” скажу, что мы очень дорожим Сергеем Николаевичем и считаем его очень талантливым тренером.

Сейчас далеко преждевременно говорить, что Сергей Николаевич однозначно уйдёт в “Спартак”. Также отмечу, что “Пари НН” не останется без главного тренера. У клуба есть чёткая стратегия на пять-семь лет вперёд. У “Пари НН” однозначно будет главный тренер», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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