В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану

«Очень много слухов и инсайдов. На данный момент клуб ни с кем не ведёт официальные переговоры. Но понятно, что Юраном интересуются, — это яркий и харизматичный тренер. Очевидно, что он вызывает интерес в том числе и у клуба, за который раньше играл. С позиции клуба “Пари НН” скажу, что мы очень дорожим Сергеем Николаевичем и считаем его очень талантливым тренером.



Сейчас далеко преждевременно говорить, что Сергей Николаевич однозначно уйдёт в “Спартак”. Также отмечу, что “Пари НН” не останется без главного тренера. У клуба есть чёткая стратегия на пять-семь лет вперёд. У “Пари НН” однозначно будет главный тренер», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.