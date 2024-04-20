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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» не побеждает «Локомотив» в последних 12 матчах в РПЛ

20 апреля завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
«Рубин» не побеждает «Локомотив» в последних 12 матчах в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Матч закончился со счётом 1:1.

Таким образом, «Рубин» не побеждает «Локомотив» в последних 12 матчах в РПЛ. Только со «Спартаком» в 2014—2020 годах (13) у казанцев была более длительная серия без побед в чемпионате России. «Локомотив» сыграл уже 11 ничьих в этом сезоне РПЛ, больше у железнодорожников в последний раз было в сезоне-2016/2017 (12).

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
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