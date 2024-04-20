Таким образом, «Рубин» не побеждает «Локомотив» в последних 12 матчах в РПЛ. Только со «Спартаком» в 2014—2020 годах (13) у казанцев была более длительная серия без побед в чемпионате России. «Локомотив» сыграл уже 11 ничьих в этом сезоне РПЛ, больше у железнодорожников в последний раз было в сезоне-2016/2017 (12).