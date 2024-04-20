Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
03
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
12
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
60
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
14:00
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Галактионов: есть ощущение, что чуть-чуть — и «Локомотив» прорвёт

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

Локомотив
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Галактионов: есть ощущение, что чуть-чуть — и «Локомотив» прорвёт | Источник: Чемпионат.com

«Не хватило остроты, не хватило более динамичной игры под штрафной и в завершении. Команда действует более целостно, у нас были очень хорошие моменты и в первом тайме, когда надо было реализовывать хорошие выходы один на один — и у Самошникова, и у Пиняева. И во втором тайме. Не хватило последнего, завершающего удара. Знаете, есть ощущение, что чуть-чуть — и команду прорвёт. С точки зрения организации атаки вы видели и в прошлом матче, с ЦСКА, мы были достаточно хороши именно в атаке.

Устроила ли нас эта ничья? Нет, конечно. В любом случае итог — это положительный результат с точки зрения набора очков в турнирной таблице. Но, опять же, сейчас в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента. Неважно, на каком месте она находится. И те команды, которые находятся внизу таблицы, могут обыграть лидеров и выглядеть достойно. Сейчас у нас такой чемпионат, когда любой коллектив представляет собой боеспособную команду», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь