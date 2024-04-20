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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Ахмата» Адиев: есть понимание, что наш кризис очень серьёзен

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мыслями об игре с московским ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Ахмата» Адиев: есть понимание, что наш кризис очень серьёзен | Источник: Чемпионат.com

«Есть понимание, что наш кризис очень серьёзен, поэтому мне как главному тренеру приходится искать выходы из него. Были диалоги и разговоры. Посмотрим, что из этого получится.

Надо выправить нашу тяжёлую ситуацию как ментально, так и в игровом плане. Это две составляющие, над которыми мы усердно работаем», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, после 23 матчей РПЛ армейцы набрали 37 очков и занимают четвёртое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Ахмат» заработал 20 очков и располагается на 15-й строчке.

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