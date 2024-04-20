Тренер «Ахмата» Адиев: есть понимание, что наш кризис очень серьёзен

«Есть понимание, что наш кризис очень серьёзен, поэтому мне как главному тренеру приходится искать выходы из него. Были диалоги и разговоры. Посмотрим, что из этого получится.



Надо выправить нашу тяжёлую ситуацию как ментально, так и в игровом плане. Это две составляющие, над которыми мы усердно работаем», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».