Игроки ЦСКА Файзуллаев и Роша пропустят дерби со «Спартаком» | Источник: Чемпионат.com

Узбекский футболист получил предупреждение на седьмой минуте матча 25-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Также не сыграет с красно-белыми защитник армейцев Виллиан Роша, который в игре с «Ахматом» получил прямую красную карточку на 19-й минуте.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев уедет в сборную Узбекистана U23 сразу после матча РПЛ со «Спартаком», который состоится 25 апреля.