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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Игнашевич — о победе над «Крыльями»: произошло чудо

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Балтика
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Игнашевич — о победе над «Крыльями»: произошло чудо | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Отметим, что подопечные Сергея Игнашевича вырвали три очка в компенсированное время.

«Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.

Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после сыгранных 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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