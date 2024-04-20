Игнашевич — о победе над «Крыльями»: произошло чудо | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Отметим, что подопечные Сергея Игнашевича вырвали три очка в компенсированное время.

«Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.



Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».