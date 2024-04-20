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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендир «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Гендир «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили | Источник: Чемпионат.com

Напомним, грозненцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Мы счастливы. Мы доказали, что являемся командой, что рано нас похоронили. Мы верим в команду, будем биться до конца. Мы победим», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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