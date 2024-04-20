Гендир «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили | Источник: Чемпионат.com

Напомним, грозненцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Мы счастливы. Мы доказали, что являемся командой, что рано нас похоронили. Мы верим в команду, будем биться до конца. Мы победим», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.