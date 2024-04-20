Гендир «Ахмата» — о победе в матче с ЦСКА: доказали, что рано нас похоронили
Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
Напомним, грозненцы одержали волевую победу со счётом 2:1.
«Мы счастливы. Мы доказали, что являемся командой, что рано нас похоронили. Мы верим в команду, будем биться до конца. Мы победим», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.
После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.