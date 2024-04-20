Тренер «Крыльев» Осинькин высказался о поражении от «Балтики»

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали всё, что могли. Здесь была перестрелка из трёх голов на последних 10 минутах.



Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».