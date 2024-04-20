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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Крыльев» Осинькин высказался о поражении от «Балтики»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Балтики» в 25‑м туре Российской Премьер-Лиги.

Балтика
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Крыльев» Осинькин высказался о поражении от «Балтики» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она прошла в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали всё, что могли. Здесь была перестрелка из трёх голов на последних 10 минутах.

Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после сыгранных 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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