Защитник ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»

«Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнёрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, — соперник убрал мяч и оставалась его нога. Этим шагом неумышленно наступил на его ногу», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.