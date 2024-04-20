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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал своё удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

ЦСКА
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом» | Источник: Чемпионат.com

На 19-й минуте бразильский футболист армейцев получил прямую красную карточку.

«Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнёрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, — соперник убрал мяч и оставалась его нога. Этим шагом неумышленно наступил на его ногу», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, защитник московского ЦСКА Виллиан Роша из-за дисквалификации пропустит матч 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком». Встреча состоится 25 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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