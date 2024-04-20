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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Конате: с Адиевым легче говорить — у Ромащенко была другая атмосфера в «Ахмате»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) поделился мнением о взаимодействии с новым главным тренером грозненского клуба Магомедом Адиевым.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«У меня была травма на тренировке. Я думал, что вообще не буду играть. Но случилась красная карточка. Возможно, в атаке нужно было давить соперника, поэтому вышел.

Адиев играет большую роль в том, чтобы мы были командой. Были разные атмосферы и разговоры. С ним легче говорить. С прошлым тренером была другая атмосфера. Ромащенко хороший тренер и человек. Просто с ним было по-другому», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. Срок контракта с 46-летним специалистом не уточнялся. Отметим, что тренер будет совмещать работу в клубе и в сборной.

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ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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