Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ланс
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Арсенал
01
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
15
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ренн
03
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
12
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
60
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Ахмат
12
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
14:00
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Виллиан Роша высказался о пропуске матча со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о следующем матче чемпионата России со «Спартаком».

ЦСКА
Ахмат
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Виллиан Роша высказался о пропуске матча со «Спартаком» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в четверг, 25 апреля. Игру из-за дисквалификаций пропустят Аббосбек Файзуллаев, Игорь Дивеев и сам Роша.

— Как оцениваете шансы со «Спартаком» без вас, Аббоса и Дивеева в составе?

— У нас очень хорошие и качественные игроки. Понимаем, что нашему коллективу может недоставать, но все игроки крайне ценны и важны. После матча партнёры по команде сказали, что это игровой эпизод и такое случается. Все прекрасно знают, что я не хотел причинить вред и навредить этому игроку. По ходу игры происходит много подобных эпизодов. Порой такая борьба не приводит к удалению. Но я уважаю решение судей, — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь