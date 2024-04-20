Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата»: «Удаление Роши стало точкой невозврата»

«ЦСКА сами виноваты. После крупного поражения “Ахмат” вышел абсолютно мобилизованный. До первого удаления ЦСКА контролировал игру. Удаление Роши — безответственность с его стороны. Этот момент стал точкой невозврата. После этого “Ахмат” перехватил инициативу и до конца игры ей владел. Грозненцы проявил огромную самоотдачу и качество и заслуженно победили», — сказал Газзаев «СЭ».