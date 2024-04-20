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20 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата»: «Удаление Роши стало точкой невозврата»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении армейцев в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Красно-синие доигрывали прошедшую встречу вдевятером. По ходу матча главный арбитр Рафаэль Шафеев удалил с поля защитников московского клуба Виллиана Рошу и Игоря Дивеева.

«ЦСКА сами виноваты. После крупного поражения “Ахмат” вышел абсолютно мобилизованный. До первого удаления ЦСКА контролировал игру. Удаление Роши — безответственность с его стороны. Этот момент стал точкой невозврата. После этого “Ахмат” перехватил инициативу и до конца игры ей владел. Грозненцы проявил огромную самоотдачу и качество и заслуженно победили», — сказал Газзаев «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21). Грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

25 апреля ЦСКА сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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