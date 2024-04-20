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20 апреля, источник: Чемпионат.com

Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о победе над столичным ЦСКА в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу над ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась 20 апреля 2024 года. Она прошла в Москве. Игра закончилась победой подопечных Адиева со счётом 2:1.

«Сейчас много можно рассуждать о каких‑то нюансах, но я бы не стал акцентировать внимание на чем‑то одном. Для команды, оказавшейся в немного пикирующей ситуации, важна победа. Даже больше скажу, нам было важно сыграть какой‑то отрезок матча более правильно, более достойно, потому что в предыдущих играх мы не выглядели командой. Задачей тренерского штаба было, чтобы мы были целостной командой в игре. Это главный вывод», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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