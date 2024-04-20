Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу над ЦСКА

«Сейчас много можно рассуждать о каких‑то нюансах, но я бы не стал акцентировать внимание на чем‑то одном. Для команды, оказавшейся в немного пикирующей ситуации, важна победа. Даже больше скажу, нам было важно сыграть какой‑то отрезок матча более правильно, более достойно, потому что в предыдущих играх мы не выглядели командой. Задачей тренерского штаба было, чтобы мы были целостной командой в игре. Это главный вывод», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».