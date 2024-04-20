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20 апреля, источник: Sport24

Владимир Федотов: «Состав на дерби со “Спартаком” будем собирать по крупицам»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что будет нелегко сформировать состав на матч перенесенного 21‑го тура РПЛ со «Спартаком».

ЦСКА
Ахмат
Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Владимир Федотов: «Состав на дерби со “Спартаком” будем собирать по крупицам» | Источник: Sport24

В субботу армейцы проиграли «Ахмату» (1:2) на своем поле в игре 25-го тура. Во встрече с грозненцами с поля были удалены центральные защитники красно-синих Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а полузащитник Аббосбек Файзуллаев получил четвертую желтую карточку в сезоне. Все трое теперь не смогут помочь ЦСКА в дерби со «Спартаком» на следующей неделе.

— Впереди дерби со «Спартаком», но у вас много потерь из‑за дисквалификаций. Уже понимаете, кто будет играть в обороне?

— Конечно. Завтра придем на восстановительную тренировку, будет анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.

— Что важнее для вас — дерби со «Спартаком» или кубковая игра с «Зенитом»?

— Дерби на то и есть дерби. Другого не дано. Матч будет на своем стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет, — сказал Федотов в эфире канала «Матч ТВ».

Встреча ЦСКА — «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля, и начнется в 20:30 мск.

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