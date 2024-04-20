Владимир Федотов: «Состав на дерби со “Спартаком” будем собирать по крупицам» | Источник: Sport24

В субботу армейцы проиграли «Ахмату» (1:2) на своем поле в игре 25-го тура. Во встрече с грозненцами с поля были удалены центральные защитники красно-синих Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а полузащитник Аббосбек Файзуллаев получил четвертую желтую карточку в сезоне. Все трое теперь не смогут помочь ЦСКА в дерби со «Спартаком» на следующей неделе.

— Впереди дерби со «Спартаком», но у вас много потерь из‑за дисквалификаций. Уже понимаете, кто будет играть в обороне?

— Конечно. Завтра придем на восстановительную тренировку, будет анализировать и собирать по крупицам состав на дерби.

— Что важнее для вас — дерби со «Спартаком» или кубковая игра с «Зенитом»?

— Дерби на то и есть дерби. Другого не дано. Матч будет на своем стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет, — сказал Федотов в эфире канала «Матч ТВ».