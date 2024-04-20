Файзуллаев: «Специально ли я получил желтую карточку в игре с “Ахматом”? Я не такой человек» | Источник:

Главный судья Рафаэль Шафеев показал узбекистанцу желтую карточку уже на 7-й минуте. Это предупреждение стало для футболиста 4-м в сезоне, из-за чего он пропустит дерби со «Спартаком» в ближайшем туре.

«Специально ли я получил желтую карточку? Нет, я не такой человек», — передает слова Файзуллаева корреспондент Sport24 Борис Королев.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля. Примечательно, что на следующий день после игры Файзуллаев должен улететь в расположение сборной Узбекистана U23 для участия в Кубке Азии. В связи с этим некоторые болельщики в соцсетях уже успели обвинить игрока в том, что он заработал желтую карточку специально, чтобы пораньше присоединиться к национальной команде.