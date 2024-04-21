Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.04
Жирона
Кадис
41
Футбол. Зарубежный
20.04
Ланс
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
20.04
Верона
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
20.04
Вулверхэмптон
Арсенал
02
Футбол. Премьер-лига
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
20.04
Валенсия
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
20.04
Унион Б
Бавария
15
Футбол. Зарубежный
20.04
Эмполи
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
20.04
Нант
Ренн
03
Футбол. Первая лига
20.04
Торпедо
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
20.04
Райо Вальекано
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
20.04
Лутон Таун
Брентфорд
15
Футбол. Зарубежный
20.04
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Первая лига
20.04
Алания
Волгарь
12
Футбол. Первая лига
20.04
Шинник
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
20.04
КАМАЗ
Черноморец
10
Футбол. Премьер-лига
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
20.04
Кельн
Дармштадт
02
Футбол. Зарубежный
20.04
Хайденхайм
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
20.04
Хоффенхайм
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
20.04
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Первая лига
20.04
Акрон
Кубань
60
Футбол. Первая лига
20.04
Ленинградец
Сокол
02
Футбол. Зарубежный
20.04
Сельта
Лас-Пальмас
41
Футбол. Премьер-лига
20.04
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Первая лига
20.04
Тюмень
Нефтехимик
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:34 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» — «Спартак» и еще три игры завершат 25-й тур РПЛ

Также в воскресенье состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо», «Зенит» — «Рубин», «Сочи» — «Урал».

Ростов
Спартак
Сочи
Урал
Пари Нижний Новгород
Динамо
Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 21 апреля. Программа 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо», «Зенит» — «Рубин», «Сочи» — «Урал» и «Ростов» — «Спартак».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 20:30

Ростов-Спартак-

В заключительном матче тура «Ростов» на своем поле примет московский «Спартак», игра начнется в 20:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице, ростовчане с 34 очками занимают восьмое место, красно-белые с 35 очками располагаются на седьмой позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась домашней победой «Спартака» со счетом 2:1.

На этой неделе обе команды провели матчи Фонбет — Кубка России. 17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в ½ финала «пути РПЛ» (0:0), в первой встрече красно-белые уступили со счетом 1:2, из-за чего отправились во второй этап ½ финала «пути регионов». На этой стадии «Спартак» 1 мая в гостях встретится со столичным «Динамо». «Ростов» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче первого этапа полуфинала «пути регионов», во втором этапе команда дома сыграет с калининградской «Балтикой» 2 мая.

Из-за болезни встречу с «Зенитом» пропустил один из лидеров обороны «Спартака» серб Срджан Бабич. Перед игрой с «Ростовом» в пресс-службе красно-белых сообщили, что футболист вместе с командой отправился в Ростов-на-Дону. «Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге. Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остается в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел», — сообщили в пресс-службе. У «Ростова» из-за дисквалификации не сыграет защитник Умар Сако.

В последний раз «Ростов» дома обыграл «Спартак» 11 сентября 2022 года, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:2. «Спартак» в Ростове-на-Дону в последний раз обыграл соперника 4 апреля 2021 года, тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 18:15

Сочи-Урал-

Также в воскресенье «Сочи» на своем поле сыграет с «Уралом», встреча начнется в 18:15 мск. Обе команды продолжают борьбу за сохранение прописки в РПЛ. «Сочи» с 18 очками располагается на последней, 16-й позиции, однако команда под руководством испанца Роберта Морено после возобновления сезона не проиграла ни один из пяти матчей чемпионата (одна победа, четыре ничьих). «Урал» с 23 очками располагается на 15-й строчке, екатеринбургская команда после зимней паузы показала не лучший старт, в пяти матчах одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. В первом круге «Сочи» разгромил екатеринбургскую команду со счетом 4:1.

«Зенит» попытается оторваться, «Динамо» — приблизиться

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 14:00

Пари Нижний Новгород-Динамо-

В первом матче воскресенья московское «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 14:00 мск. Бело-голубых после первой части чемпионата России называли одними из претендентов на чемпионство, однако москвичи потерпели три поражения подряд в РПЛ — от «Урала» (1:2), «Спартака» (1:2) и «Ростова» (1:4). Главный тренер бело-голубых Марцел Личка считает, что «Динамо» завершило борьбу за победу в РПЛ. «У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с “Зенитом” закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

В составе «Пари НН» заключительный матч из-за дисквалификации пропустит капитан и защитник команды Кирилл Гоцук. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал игрока на три матча за грубую игру с нанесением травмы во встрече с калининградской «Балтикой» (0:2). «Пари НН» и «Динамо» сыграют в четвертый раз в этом сезоне, в кубке страны команды обменялись победами, а матч чемпионата завершился вничью. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков, «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й позиции.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 16:15

Зенит-Оренбург-

Также в воскресенье лидер чемпионата России петербургский «Зенит» попробует оторваться от идущего на втором месте «Краснодара» в домашнем матче с «Оренбургом», игра начнется в 16:15 мск. Петербургская команда набрала в 23 матчах 47 очков, отрыв от «Краснодара» составляет 1 очко, но у краснодарской команды уже на одну игру больше. «Оренбург» с 26 очками располагается на 12-й позиции. Оренбуржцы показали довольно хороший старт после возобновления чемпионата России, команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил игру «Оренбурга». «Оренбург» в весенней части — одна из лучших команд, набрали столько же очков, сколько и мы, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита». — Только «Ростов» больше набрал. Это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру. Самое главное — набранные очки. А второй компонент — команда очень мало пропускает. Всего два пропущенных мяча после зимней паузы говорят о том, что команда умеет обороняться, учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков. Чем «Оренбург» в последнее время славится, так это созданием моментов и индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть".

Программа 25-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Краснодар» на своем поле обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0. 20 апреля «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Рубином» (1:1), «Балтика» на своем поле обыграла самарские «Крылья Советов» (2:1), ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2).

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь