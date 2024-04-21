«Ростов» — «Спартак» и еще три игры завершат 25-й тур РПЛ

ТАСС, 21 апреля. Программа 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо», «Зенит» — «Рубин», «Сочи» — «Урал» и «Ростов» — «Спартак».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 25, 21.04.2024, 20:30 Ростов - Спартак -

В заключительном матче тура «Ростов» на своем поле примет московский «Спартак», игра начнется в 20:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице, ростовчане с 34 очками занимают восьмое место, красно-белые с 35 очками располагаются на седьмой позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась домашней победой «Спартака» со счетом 2:1.

На этой неделе обе команды провели матчи Фонбет — Кубка России. 17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в ½ финала «пути РПЛ» (0:0), в первой встрече красно-белые уступили со счетом 1:2, из-за чего отправились во второй этап ½ финала «пути регионов». На этой стадии «Спартак» 1 мая в гостях встретится со столичным «Динамо». «Ростов» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче первого этапа полуфинала «пути регионов», во втором этапе команда дома сыграет с калининградской «Балтикой» 2 мая.

Из-за болезни встречу с «Зенитом» пропустил один из лидеров обороны «Спартака» серб Срджан Бабич. Перед игрой с «Ростовом» в пресс-службе красно-белых сообщили, что футболист вместе с командой отправился в Ростов-на-Дону. «Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге. Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остается в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел», — сообщили в пресс-службе. У «Ростова» из-за дисквалификации не сыграет защитник Умар Сако.

В последний раз «Ростов» дома обыграл «Спартак» 11 сентября 2022 года, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:2. «Спартак» в Ростове-на-Дону в последний раз обыграл соперника 4 апреля 2021 года, тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 25, 21.04.2024, 18:15 Сочи - Урал -

Также в воскресенье «Сочи» на своем поле сыграет с «Уралом», встреча начнется в 18:15 мск. Обе команды продолжают борьбу за сохранение прописки в РПЛ. «Сочи» с 18 очками располагается на последней, 16-й позиции, однако команда под руководством испанца Роберта Морено после возобновления сезона не проиграла ни один из пяти матчей чемпионата (одна победа, четыре ничьих). «Урал» с 23 очками располагается на 15-й строчке, екатеринбургская команда после зимней паузы показала не лучший старт, в пяти матчах одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. В первом круге «Сочи» разгромил екатеринбургскую команду со счетом 4:1.

«Зенит» попытается оторваться, «Динамо» — приблизиться

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 25, 21.04.2024, 14:00 Пари Нижний Новгород - Динамо -

В первом матче воскресенья московское «Динамо» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», встреча начнется в 14:00 мск. Бело-голубых после первой части чемпионата России называли одними из претендентов на чемпионство, однако москвичи потерпели три поражения подряд в РПЛ — от «Урала» (1:2), «Спартака» (1:2) и «Ростова» (1:4). Главный тренер бело-голубых Марцел Личка считает, что «Динамо» завершило борьбу за победу в РПЛ. «У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах. Как бы грустно ни было, но наша гонка с “Зенитом” закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

В составе «Пари НН» заключительный матч из-за дисквалификации пропустит капитан и защитник команды Кирилл Гоцук. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал игрока на три матча за грубую игру с нанесением травмы во встрече с калининградской «Балтикой» (0:2). «Пари НН» и «Динамо» сыграют в четвертый раз в этом сезоне, в кубке страны команды обменялись победами, а матч чемпионата завершился вничью. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков, «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 25, 21.04.2024, 16:15 Зенит - Оренбург -

Также в воскресенье лидер чемпионата России петербургский «Зенит» попробует оторваться от идущего на втором месте «Краснодара» в домашнем матче с «Оренбургом», игра начнется в 16:15 мск. Петербургская команда набрала в 23 матчах 47 очков, отрыв от «Краснодара» составляет 1 очко, но у краснодарской команды уже на одну игру больше. «Оренбург» с 26 очками располагается на 12-й позиции. Оренбуржцы показали довольно хороший старт после возобновления чемпионата России, команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил игру «Оренбурга». «Оренбург» в весенней части — одна из лучших команд, набрали столько же очков, сколько и мы, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита». — Только «Ростов» больше набрал. Это говорит о том, что в весенней части команда показывает очень хорошую игру. Самое главное — набранные очки. А второй компонент — команда очень мало пропускает. Всего два пропущенных мяча после зимней паузы говорят о том, что команда умеет обороняться, учитывая наличие достаточно большого количества атакующих игроков. Чем «Оренбург» в последнее время славится, так это созданием моментов и индивидуальным мастерством тех игроков, которые есть".