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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«На первой тренировке накидали 15−20 мячей». Как Ростов подарил «Спартаку» вратаря на годы

Но игры с командой из родного города Максименко не удаются.

Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Ростов — Спартак, РПЛ, 21 апреля 2024 года: Александр Максименко — статистика, история, как ростовчанин попал в Москву | Источник: Чемпионат.com

Александр Максименко — герой матча «Спартака» с «Зенитом» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. 26-летний голкипер своими сейвами спас красно-белых от нескольких пропущенных мячей в Санкт-Петербурге, а теперь сыграет в родном городе. От игры уроженца Ростова-на-Дону во многом будет зависеть результат противостояния команд Владимира Слишковича и Валерия Карпина.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 20:30

Ростов-Спартак-

Встречи с «Ростовом» пока не слишком удаются Максименко. В девяти играх (восемь в РПЛ и одна — в Кубке России) Александр пропустил 17 мячей. Ни одна другая команда не забила Александру больше. От «Зенита» и «Крыльев Советов» он тоже получил 17 голов, однако за большее количество матчей. Более того, с ростовчанами Максименко ни разу не сыграл «на ноль», тогда как с петербуржцами и самарцами — соответственно пять и четыре раза. Стечение обстоятельств или закономерность — не справляется с эмоциями?

В Ростове-на-Дону Максименко провёл четыре матча в РПЛ. В апреле 2019-го «Спартак» Олега Кононова проиграл команде Валерия Карпина со счётом 1:2. В июле того же года красно-белые под руководством Кононова и с Александром в воротах добыли ничью на юге России — 2:2. В апреле 2021-го «Спартак» одержал волевую победу — 3:2. А вот в апреле 2022-го москвичи при Паоло Ваноли, напротив, были биты с тем же счётом. Всего же у Максименко за карьеру три победы над «Ростовом» при одной ничьей и пяти поражениях.

Максименко в «Спартаке» — с 15 лет. Голкипер получил приглашение на просмотр в академию московского клуба в 2013 году и успешно прошёл его. Тогда вратарь и попрощался с Ростовом-на-Дону, который подготовил Александра так, что он потянул «Спартак».

Первые шаги Максименко делал в местной команде «Локомотив», а в 2008-м в возрасте 10 лет попал в академию имени Виктора Понедельника — победителя Евро-1960 в составе сборной СССР и автора «золотого» гола в финале. Академия была создана двумя годами ранее по инициативе президента ростовского СКА Ивана Саввиди.

«Начинал я в ростовском дворе, ещё застал ту эпоху, когда играли бандами, район против района, — вспоминал Максименко своё футбольное детство в Ростове-на-Дону. — Играл всегда со старшим братом. Меня ставили в ворота, чтобы не затоптать. Я был очень маленький. Мне говорили: “Становись в ворота, и если сможешь что-то отбить — отбей”. И у меня пошло, начал отбивать. Парень со двора посоветовал мне записаться в секцию. Я в тот же вечер подошёл к отцу, мы записались. На первой тренировке мне накидали штук 15−20. Я навсегда запомню эту тренировку. Но на следующей я пропустил всего два мяча».

Старший брат Максименко — Максим. Он свою жизнь с футболом, в отличие от младшего, не связал. Но тоже стал профессиональным спортсменом, волейболистом.

Источник: Соцсети

Интересно, что первым тренером Максименко в академии имени Понедельника был серб — Александар Веселинович. Это бывший профессиональный футболист (пиком его карьеры стали выступления за бельгийский «Моленбек»), а сейчас тренер с лицензией Pro. После отъезда из Ростова-на-Дону Веселинович работал в молодёжной сборной Сербии, возглавлял литовскую «Судуву», сербские «Войводину», «Спартак» Суботица и «Чукарички», а в последние годы трудился в Саудовской Аравии и ОАЭ.

«С малых лет знаю Сашу, он тогда выделялся своей работоспособностью, и было видно, что растёт талантливый голкипер, — вспоминал свою работу с Максименко сербский тренер. — Я был с ним очень связан… Он был психологически всегда устойчив. Он всегда держал уровень, был дисциплинирован и с характером».

В академии Понедельника голкипер заметно выделялся, играл с ребятами на год-два постарше. А в столицу Максименко отправил бывший вратарь ростовского СКА и футбольный агент Александр Скотаренко. Причём просматривал голкипера лично Ринат Дасаев. Легенда дал добро, и Максименко перебрался в Москву, чтобы уже чаще тренироваться под руководством экс-голкипера «Спартака» и сборной СССР. По словам тогдашнего генерального директора академии имени Понедельника Леонида Никонова, за голкипера получили компенсацию в размере всего лишь 312 тысяч рублей, хотя в месяц на воспитание футболиста уходило около 30 тысяч. Александр поначалу часто ездил в Ростов-на-Дону, скучая по родным и близким. Потом стал реже — пару раз за год.

Из ростовской академии в спартаковскую Максименко приехал уже достаточно хорошо обученным, неплохо играл ногами. Правда, с лишним весом. Тренер школы «Спартака» Юрий Дарвин рассказывал:

«Ему не хватало взрывной мощи, был медленный… Тренеры из Ростова считали его тяжеловатым, а это так и было: в первую очередь прокачивали ему скоростно-силовую подготовку. Саша два раза в неделю прыгал через барьеры. Иногда просто перелетал, а иногда — вместе с ловлей мяча. Со скакалочкой рекомендовали ему больше работать, он всё старательно делал».

Пройдя все этапы юношеского и молодёжного футбола в «Спартаке», уроженец Ростова-на-Дону стал первым номером московской команды. Кандидатом в сборную России. Но о родных краях не забывает.

В 2020 году Максименко поучаствовал в Ростове-на-Дону в международной акции «Сад памяти». Эта акция была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а её целью было высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в ВОВ. Александр посадил липу у стадиона «Ростов Арена» — в честь прадеда.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ» и Sports.ru.

Автор: Анатолий Романов

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