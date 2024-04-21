СМИ: турецкий тренер Бурук может возглавить футбольный клуб «Спартак»
14 апреля московская команда уволила испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.
14 апреля московская команда уволила испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.
АНКАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает турецкого специалиста Окана Бурука как кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.
По информации источника, «Спартак» уже связался с Буруком, возглавляющим турецкий «Галатасарай», и предложил ему двухлетний контракт.
14 апреля руководство «Спартака» решило уволить главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал босниец Владимир Слишковича, который входил в штаб Абаскаля.
Буруку 50 лет, он возглавляет «Галатасарай» с 2022 года, под его руководством команда стала чемпионом Турции в 2023 году. 7 апреля «Галатасарай» принимал участие в матче за Суперкубок Турции с «Фенербахче», футболисты которого покинули поле в начале матча из-за ситуации с массовой дракой болельщиков после игры чемпионата страны с «Трабзонспором». Турецкая федерация футбола присудила «Фенербахче» техническое поражение (0:3), «Галатасарай» стал обладателем суперкубка. Ранее Бурук возглавлял турецкие «Газиантепспор», «Сивасспор», «Гёзтепе», «Ризеспор» и «Истанбул Башакшехир».
В период игровой карьеры Бурук выступал за турецкие «Галатасарай», «Истанбул Башакшехир», «Бешикташ» и итальянский «Интер». Вместе с «Галатасараем» он стал семикратным чемпионом Турции, обладателем кубка и суперкубка УЕФА в 2000 году. В составе сборной Турции Бурук стал бронзовым призером чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее. Также он является автором первого в истории гола сборной Турции на чемпионатах Европы: в 2000 году Бурук отличился в матче первого тура группового этапа против команды Италии (1:2).