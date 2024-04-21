СМИ: турецкий тренер Бурук может возглавить футбольный клуб «Спартак»

АНКАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает турецкого специалиста Окана Бурука как кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

По информации источника, «Спартак» уже связался с Буруком, возглавляющим турецкий «Галатасарай», и предложил ему двухлетний контракт.

14 апреля руководство «Спартака» решило уволить главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал босниец Владимир Слишковича, который входил в штаб Абаскаля.

Буруку 50 лет, он возглавляет «Галатасарай» с 2022 года, под его руководством команда стала чемпионом Турции в 2023 году. 7 апреля «Галатасарай» принимал участие в матче за Суперкубок Турции с «Фенербахче», футболисты которого покинули поле в начале матча из-за ситуации с массовой дракой болельщиков после игры чемпионата страны с «Трабзонспором». Турецкая федерация футбола присудила «Фенербахче» техническое поражение (0:3), «Галатасарай» стал обладателем суперкубка. Ранее Бурук возглавлял турецкие «Газиантепспор», «Сивасспор», «Гёзтепе», «Ризеспор» и «Истанбул Башакшехир».