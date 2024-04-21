«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 14:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 10-е место. «Динамо» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.