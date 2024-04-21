«Зенит» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:15 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Алип, Эракович, Педро, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьерра.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гогличидзе, Мансилья, Томпсон, Башич, Флорентин, Воробьёв, Перес, Вера, Сидоров.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.