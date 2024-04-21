«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1 в гостевом матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (31-я минута), Даниил Фомин (44), Роберто Фернандес (57), Бителло (66), у проигравших отличился Николай Калинский (90+1, с пенальти).
«Динамо» одержало победу в РПЛ впервые с 9 марта, тогда бело-голубые дома обыграли «Ахмат» (2:0), после этого команда потерпела три поражения. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 41 очко после 24 игр. «Пари НН» идет 10-м с 28 очками после 24 встреч.
В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом» 24 апреля, «Пари НН» в этот же день примет московский «Локомотив». Игры пройдут в рамках 21-го тура, который был перенесен с середины марта из-за выборов президента России.