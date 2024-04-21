«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:1 в гостевом матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (31-я минута), Даниил Фомин (44), Роберто Фернандес (57), Бителло (66), у проигравших отличился Николай Калинский (90+1, с пенальти).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247144&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» одержало победу в РПЛ впервые с 9 марта, тогда бело-голубые дома обыграли «Ахмат» (2:0), после этого команда потерпела три поражения. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 41 очко после 24 игр. «Пари НН» идет 10-м с 28 очками после 24 встреч.