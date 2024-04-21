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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Идеальный матч «Динамо» в Нижнем: первая крупная победа в РПЛ при Личке, Тюкавин — лидер по «гол+пас»

Бело-голубые обыграли в гостях команду Юрана — 4:1, прервав серию из трех поражений.

Динамо
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо" Москва

«Динамо», в начале марта заявившее о себе как о реальном претенденте на золото (два очка от первого места), затем мощно забуксовало — три поражения в РПЛ подряд. Две провальные игры с «Ростовом» и «Уралом» разделила хорошая по качеству со «Спартаком», завершившаяся победой красно-белых из-за двух вратарских ошибок.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 25, 21.04.2024, 14:00

Пари Нижний Новгород1Динамо4

После проигрыша в Екатеринбурге был еще кубковый успех в Оренбурге, когда в стартовом составе вышли в основном россияне. Однако Личку это не заставило отойти от ставки на легионеров — после «Урала» он сделал только одну замену, да и то вынужденную — Лаксальт приболел, вместо него с первых минут вышел Фомин.

У Юрана своя головная боль — те же три поражения подряд и еще потери: Гоцук дисквалифицирован, а Марадишвили и Майга друг за другом получили разрыв крестообразной связки.

В первом круге соперники в Москве сыграли вничью, и это была одна из самых обидных потерь для динамовцев — при тотальном игровом преимуществе, ведя в счете, бело-голубые умудрились в концовке пропустить контратаку шесть против четырех. Та встреча заставила Личку много говорить со своими подопечными о балансе.

На сей раз «Динамо» без проблем забрало три очка. Уже к перерыву гости вели в счете в два мяча, словно не было никакого кризиса — москвичи показывали тот свой фирменный футбол, за который команду стали причислять к претендентам на чемпионство. Легко комбинировали на чужой половине поля, создавали голевые моменты, при этом не пуская соперника к своей штрафной.

Нижнему некоторое время везло. То Тюкавин снимет мяч с ноги Нгамале, пытаясь пробить через себя, то удар Карраскаля с восьми метров примет на себя защитник, то Нигматуллин продемонстрирует чудеса реакции, справившись с выходом один на один колумбийца.

Не забив сам, Хорхе выступил в роли ассистента, отдав две голевые передачи. Сначала навесил, а Тюкавин классно разобрался «на втором этаже». А потом отпасовал в штрафную Фомину, где Даниил все сделал мастерски — убрал на замахе Каккоева и левой пробил в дальний угол — 0:2.

Конечно, Юран был разозлен такой игрой команды — в перерыве он произвел три замены: вместо Стаматова, Карапузова и Ермакова появились Шнапцев, Живоглядов и Кутателадзе. Свежие силы хозяев и небольшая успокоенность гостей выровняли игру только на десять минут, когда у Калинского даже возник наконец-то опасный момент — с левой он пробил неточно.

А потом «Динамо» окончательно убило интригу. Угловой Чавеса — удар головой Фернандеса без помех — 0:3 на 57-й минуте. Неразбериха в штрафной, и Тюкавин отдает на пустые ворота Бителло — 0:4 на 66-й.

У российского форварда бело-голубых по системе «гол+пас» стало «11+8», с 19 баллами он вышел на первое место по этому показателю, опередив Кассьерру (18).

Хозяева в концовке сумели только чуть подсластить горечь болельщикам — Шнапцев заработал, а Калинский реализовал пенальти.

«Динамо» завершило неудачную серию, проведя почти идеальный матч, и впервые в РПЛ при Личке одержало крупную победу (в Кубке была над «Спартаком»). А вот «Пари НН» такими темпами рискует доиграться до борьбы за выживание — у команды четыре поражения подряд.

Автор: Константин Алексеев

Пари Нижний Новгород
1:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
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