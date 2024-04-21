Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года

«Очень сложный вопрос, я пока не знаю, что буду делать. У нас были определенные договоренности с федерацией футбола Казахстана, что я продолжу работать, в любом случае у меня контракт до конца года, буду его отрабатывать. Что касается “Ахмата”, мы договорились с президентом клуба, что обсудим все после окончания сезона», — цитирует Адиева «Газета.Ru».