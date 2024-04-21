Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Фулхэм
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Урал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Альмерия
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Вест Хэм
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Метц
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фрозиноне
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ноттингем Форест
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Монца
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Лечче
03
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:15
Зенит
Оренбург
10
14:00
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адиев заявил, что останется в сборной Казахстана до конца года

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в сборной Казахстана.

Казахстан
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

«Очень сложный вопрос, я пока не знаю, что буду делать. У нас были определенные договоренности с федерацией футбола Казахстана, что я продолжу работать, в любом случае у меня контракт до конца года, буду его отрабатывать. Что касается “Ахмата”, мы договорились с президентом клуба, что обсудим все после окончания сезона», — цитирует Адиева «Газета.Ru».

Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в 2022 году. В апреле 2024-го он возглавил «Ахмат», который на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд.
Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему боялся Алана Рикмана на съемках «Гарри Поттера»
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь