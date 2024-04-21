«Сочи» и «Урал» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.
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СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Футбольный клуб «Сочи» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:15 по московскому времени.
Состав «Сочи»: Заболотный, Дркушич, Литвинов, Заика, Марсело, Аттият-Аллах, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.
Состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ионов, Ишков.