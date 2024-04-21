Личка: За чемпионство «Динамо» уже вряд ли поборется
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Нужно признать, что за чемпионство мы уже вряд ли поборемся. “Зенит” — опытная команда, и сомневаюсь, что они дадут отыграть такой отрыв. Нам нужно сохранить наше третье место и возможно смотреть в сторону “Краснодара”, если он будет ошибаться. Теперь большой акцент на Кубке — впереди у нас дерби со “Спартаком”, в котором не будет фаворита», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.
После 24 матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. На первом месте пребывает петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 50 очков.