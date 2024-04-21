Личка: За чемпионство «Динамо» уже вряд ли поборется

«Нужно признать, что за чемпионство мы уже вряд ли поборемся. “Зенит” — опытная команда, и сомневаюсь, что они дадут отыграть такой отрыв. Нам нужно сохранить наше третье место и возможно смотреть в сторону “Краснодара”, если он будет ошибаться. Теперь большой акцент на Кубке — впереди у нас дерби со “Спартаком”, в котором не будет фаворита», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.