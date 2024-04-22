Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал
Барселона
32
Футбол. Зарубежный
21.04
ПСЖ
Лион
41
Футбол. Зарубежный
21.04
Монца
Аталанта
12
Футбол. Премьер-лига
21.04
Ростов
Спартак
15
Футбол. Зарубежный
21.04
Фрайбург
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
21.04
Тулуза
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
21.04
Алавес
Атлетико
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
08:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов о победе «Зенита»: Команда не в порядке. Вендел не похож сам на себя

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Трудная победа питерцев. «Зенит» сейчас не в порядке, выглядит как-то академично. Возможно, команда Семака угодила в физическую яму. Все-таки после сборов прошло уже два месяца. Мог наступить какой-то спад в функциональной готовности. Возможно, сказывается плотный график, добавились кубковые игры. Нужно находиться внутри, чтобы точнее ответить на этот вопрос. Но мы же видим состояние Вендела. Он сам на себя не похож! Нет легкости, пропали его рывки.

Клаудиньо был поживее. Наверное, его справедливо признали лучшим игроком встречи. Красивый гол. Но в целом, «Зенит» тяжеловат. Кассьерра сделал хорошую скидку Клаудиньо, но вообще почти весь матч простоял без мяча. Полузащитники его не снабжали пасами! Плохая работа средней линии. Как можно оставить без передач лучшего бомбардира лиги нынешнего сезона? Под него не работают…

Во время загрузки произошла ошибка.

Мостовой заменил Педро, но почему-то почти не обострял. Андрей больше держал мяч, играл на сохранении счета. Но преимущество-то совсем зыбкое. Всего 1:0. Тем более дома играешь! Да, «Зенит» лидирует, имеет определенный задел, но все равно команда сейчас какая-то не такой.

Игра Педро? Он все-таки еще молод. Его надо уметь использовать. Возможно, в некоторых встречах бразильца лучше выпускать на замену, свежим, чтобы он за счет своей скорости убегал от защитников. Сегодня с первых минут ему приходилось проделывать большой объем работы, часто возвращаться назад, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд.
Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему боялся Алана Рикмана на съемках «Гарри Поттера»
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь