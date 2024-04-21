Петржела: Карьера Дзюбы завершена — это факт

«То, что “Локомотив” хочет расстаться в Дзюбой, — неудивительно. Его профессиональная карьера завершена — это уже как факт. Если он сейчас перейдет в любой другой российский клуб из РПЛ, думаю, у него будет ноль минут за сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.