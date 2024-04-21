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21 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Петржела: Карьера Дзюбы завершена — это факт

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела убежден, что карьера нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы завершена.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: www.fc-zenit.ru

«То, что “Локомотив” хочет расстаться в Дзюбой, — неудивительно. Его профессиональная карьера завершена — это уже как факт. Если он сейчас перейдет в любой другой российский клуб из РПЛ, думаю, у него будет ноль минут за сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с 35-летним Дзюбой ближайшим летом.

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